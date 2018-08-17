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Marmara Depremi'nin 19. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 19:29 | Son Güncelleme

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday: "Mudanya, hem kendi fay hattından hem de Bursa'nın içinden geçen faydan tehdit alıyor"

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, "Mudanya, hem kendi fay hattından hem de Bursa'nın içinden geçen faydan tehdit alıyor." dedi.

Agalday, Mudanya Belediyesi ve DOHAD tarafından, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mudanya Depreme Hazır mı?" konulu panelde, ilçede kurulan "Deprem Öncü İzleme İstasyonları"nın olası depremlerin ölçümleri ve tahmin raporlarıyla ilgili bilgi verdi.

Yerel yönetimlerin desteğiyle 12 senedir fay geçen bölgelere istasyon kurduklarını belirten Agalday, "Mudanya'nın fay hattı, İznik tarafından geliyor. Mirzaoba'nın ortasından Mesudiye ve Karacabey'e kadar giden bir fay hattı var. Bu fay hattı, Mudanya'yı tehdit ediyor." diye konuştu.

Agalday, kentte 1855 yılında meydana gelen Bursa Depremi'nin, Ulubat Gölü'nün güneyinden Bursa'ya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mudanya, hem kendi fay hattından hem de Bursa'nın içinden geçen faydan tehdit alıyor. İstasyonlarımızdan aldığımız veriler ve yer altı incelemeleri sayesinde, 4 büyüklüğündeki deprem için bir hafta, 6 büyüklüğündeki deprem için daha kısa bir süre öncesinden uyarı alabiliyoruz. Hiç kimsenin duymadığı depremleri böylelikle 24 saat boyunca takip altına aldık. Erken uyarı sistemi, bize bir sonraki deprem hakkında bilgi ve gerekli önlemleri alabilmemiz için hazırlık şansı veriyor."

Jeofizik mühendisi Oğuz Gündoğdu da Marmara Denizi'nde Bursa Depremi sonrası beklenen yeni hareketlenme ihtimalinin giderek arttığını aktardı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da deprem tehdidini göz ardı etmediklerini ifade ederek, "Olası bir depremde Söğütpınar'daki gençlik kampının bulunduğu yer, afet anında toplanılacak alan olarak kullanılacak." dedi.

Panele, CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Gülizar Biçer Karaca da katıldı.

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deprem Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Marmara Depremi Mudanya

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