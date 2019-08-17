İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla "Bugün dünyanın birçok yerinde böyle bir şey olduğunda ilk çağrılan, ilk imdat zili çekilen ve 'Gelir misiniz?' denilen ülke biziz." ifadesini kullandı.

Soylu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla Yalova'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, o dönemde devletin çaresiz kaldığını söyledi.

Depremin hemen ardından İstanbul'dan deniz otobüsüyle bölgeye geçtiğini anlatan Soylu, "Deniz otobüsündeki yüzleri şimdi sanki karşımdaymış gibi resmedebiliyor, hatırlayabiliyorum. Çaresizlik. Ne göreceğiyle birlikte, bunu bilememenin endişesi, belirsizliği ve bir an önce Yalova'ya ulaşma isteği. Buraya geldiğimizde belki de bizi bugün daim olmamız gereken hiçlik duygusuna iten bir tabloyla karşı karşıyaydık. Cesetler yerdeydi. Kimin nereye koştuğu belli olmayan bir kıyamet günü içerisindeydik." diye konuştu.

Marmara depreminin meydana geldiği dönemi "Ceset torbasının olmadığı bir Türkiye'ydi" diyerek tanımlayan Soylu, şöyle devam etti: