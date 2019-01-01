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Marmara Ereğlisi'nde deniz, 20 metre çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu.

Marmara Ereğlisi'nde deniz, 20 metre çekildi

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu.
Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da kıyaya vurdu. Balıkçı Barış Kardeş (21), deniz çekilmesini görenlerin tedirgin olduğunu belirterek, "Ben bu kadar çekildiğini ilk kez görüyorum. Çevreden geçen ve görenler de panik oluyor. Deniz anaları da çekilme nedeniyle kara vurmuş durumda" dedi.
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise deniz çekilmesinin mevsimsel olduğunu dile getirerek, "Deniz çekilmesi bu mevsimlerde görülüyor. Daha önce olmuştu. Bu tamamen mevsimsel bir durum. Panik yapılacak bir şey yok" diye konuştu.
Deniz çekilmesi nedeniyle limanda bağlı kayık ve teknelerin de kara oturduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Marmara Ereğlisi'nde deniz, 20 metre çekildiMarmara Ereğlisi'nde deniz, 20 metre çekildiMarmara Ereğlisi'nde deniz, 20 metre çekildiMarmara Ereğlisi'nde deniz, 20 metre çekildi

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