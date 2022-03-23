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Marmara Gölü kurudu, balıkçılar harekete geçti! Türkiye'de ilk kez iklim davası açıldı

23.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bulunan Marmara Gölü'nün yüzde 98'den fazlası kuruyunca, onlarca balıkçı iş yapamaz gelir elde edemez oldu. Ancak yine de balıkçı kooperatifine kira ve diğer borçlar için 322 bin liralık ödeme emri gönderildi. Gölün kuruması sonrası karşı hamle yapan balıkçılar da ödemenin iptali için dava açıldı. Avukatlar bunun Türkiye'deki ilk iklim davası olduğunu söyledi.

Marmara Gölü kurudu, balıkçılar harekete geçti! Türkiye'de ilk kez iklim davası açıldı

Manisa'da bulunan ve yüzde 98,18'i kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine kira ve diğer borçlar karşılığı 322 bin 800 TL'lik ödeme emri çıkarıldı. Göl kuruduğu için işini yapamayan ve gelir elde edemeyen balıkçılar da ödemenin iptali için dava açınca, Türkiye'de ilk kez iklim davası açılmış oldu. İşte haberin detayları...

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçıların oluşturduğu S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi'ne, 41 bin 817 TL'si kira olmak üzere vergi ve SGK prim borçları gibi toplamda 322 bin 800 TL'lik borç için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kooperatif adına avukatlar Cem ve Özlem Altıparmak tarafından, Manisa İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.

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Avukat Cem Altıparmak, "Kayıtlı 35 kayık ve toplam 163 üyeyle balıkçılık yapmaktayken, kuruma nedeniyle gölde balıkçılık tamamen bitmiştir. Sadece balıkçılıkla geçinen 5 aile göç etmek zorunda kalmıştır. Diğer balıkçı aileleri tarım işçisi olarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor" dedi.

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TÜRKİYE'DE İLK KEZ OLDU

Kooperatife geçen ocak itibarıyla, gölde balıkçılık yapma izni karşılığında 41 bin 817 TL'si kira, vergi, SGK primleri ve diğer borçlar dahil toplam 322 bin 800 TL'lik ödeme emri gönderildiğini belirten Cem Altıparmak, "Olmayan gelirin bütün yükü balıkçılar üzerine yıkılıyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne karşı açtığımız bu dava, ödeme emrinin iptali kapsamında açılan bir iklim davasıdır. Marmara Gölü, Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden ve Paris İklim Anlaşması'ndan kaynaklı taahhütlerine tamamen aykırı politikaları sonucunda kuruduğu ve bu kurumadan kamu idarelerinin sorumlu olduğunun tespiti için, Manisa İdare Mahkemesi'nde Türkiye'nin ilk iklim davasını açtık" diye konuştu.

Avukat Altıparmak, Marmara Gölü'nün, 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alan ilan edildiğini ve bu özelliği ile korunması gereken bir karbon yutak alanı olduğunu kaydetti.

Avukat Özlem Altıparmak ise "Bu dava, iklim davası olarak bir ilk niteliğinde" dedi. (DHA)

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Manisa
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