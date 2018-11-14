Marmara Gölü Yok Olma Tehdidi Altında

52 yaşındaki Ömer Erata, 13 yaşından beri Manisa il sınırları içinde yer alan Marmara Gölü’nde balıkçılık yapıyor. Artık balığa oğluyla birlikte çıkıyor. Ancak her geçen gün avladığı balığın miktarı azalıyor. VOA Türkçe’ye konuşan Erata, “Eskiden günde 50-60 kilo balık alıyorduk. Şu an bazen beş kilo alıyoruz, bazen boş dönüyoruz” diyor.

Marmara Gölü’nde balığın azalmasının nedeni, suyun azalması. Bir zamanlar balıkların yüzdüğü yerlerde, şimdi inekler otluyor. “Gölün en derin yeri bir metre. Tekneler adeta balçığın üzerinde gidiyor. Böyle giderse birkaç ay sonra, tekne de gidemez” diye konuşan Erata, Marmara Gölü kıyısındaki yedi köyden biri olan Tekelioğlu’nda yaşıyor.

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Kürekler suya değil, balçığa batıyor

Balıktan dönen birkaç tekne, kıyıya yanaşmakta zorlanıyor. Kürekler suya değil, balçığa batıyor. Balıkçıların hepsi, gelirlerinin giderek azaldığını söylüyor. Tekelioğlu muhtarı İbrahim Kerse, gölün sularındaki çekilmeyi birkaç yıldır yağışların az olmasına bağlıyor. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Kerse, gölü besleyen bir kaynak olmadığını ancak göldeki suyun Gediz ve Menemen ovalarını sulamakta kullanıldığını belirtiyor. Bu nedenle Kerse, “Gölün kuruması binlerce aileyi olumsuz etkileyecek” diyor.