HABER

Marmara Gölü'nde boğulan 2 kişi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Salihli ilçesinde, teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren AK Parti Gölmarmara İlçe Başkan Yardımcısı Nebi Saygı ile 13 yaşındaki Mesut Karakülah, son yolculuklarına uğurlandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, teknenin alabora olması sonucu boğulan biri çocuk 2 kişi toprağa verildi.

Marmara Gölü'nde boğulan Mesut Karakülah (13) ve Nebi Saygı'nın (28) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Gölmarmara ilçesine getirildi.

Karakülah'ın cenazesi Halime Hatun Camisinde kılınan namazın ardından Gölmarmara Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Karakülah'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.

Aynı olayda yaşamını yitiren AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Saygı'nın cenazesi de Garaj Camisi'nde kılınan namazın ardından Gölmarmara Mezarlığına toprağa verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 Temmuz'da, bir balıkçı teknesiyle Marmara Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu 3 kişi çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılmış, kaybolan 2 kişinin de bir gün sonra cesetlerine ulaşılmıştı.

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktıUzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı
ESOGÜ uluslararası üniversite olma yolundaESOGÜ uluslararası üniversite olma yolunda
Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldıAcı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Gölmarmara Manisa Mesut Karakülah Nebi Saygı

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Düzce'deki sel felaketinde acı haber

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Bakan Pakdemirli'den İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlarla ilgili açıklama

Kurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldi

Son dakika İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

Meteoroloji merkezinde 'civa' paniği! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.