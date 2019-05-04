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Marmara için fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:18 | Son Güncelleme

Meteoroloji, bölgenin batısında ve Trakya'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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fırtına Marmara Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Trakya

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