Marmara için fırtına uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

