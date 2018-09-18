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Marmara için sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak. Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması beklenen bölgede, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi

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