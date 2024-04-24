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  4. Marmara için tsunami ve 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: 20 dakika içinde gelir, 300 metreye kadar ilerler

Marmara için tsunami ve 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: 20 dakika içinde gelir, 300 metreye kadar ilerler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.04.2024 10:19
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Deprem uzmanı Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan çok Marmara için konuşulacak açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ercan, hem 7,5 büyüklüğünde deprem hem de tsunami uyarısında bulundu. Ercan, "Depremden 4 ile 20 dakika içinde kıyılara varır. Dar ağızlı koylar, girintiler sakıncalıdır" ifadelerine yer verdi.

Marmara için tsunami ve 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: 20 dakika içinde gelir, 300 metreye kadar ilerler

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanabilecek büyük bir depremin yaratabileceği tsunami dalgalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ercan "Büyük İstanbul depreminin beklendiği Marmara'da 7,5 büyüklüğündeki bir deprem en fazla 2,5 metre dalga yaratacak" diyerek uyardı.

TSUNAMİ UYARISI DİKKAT ÇEKTİ

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye kıyılarında deprem sonrası oluşabilecek tsunami boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

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X (Twitter) hesabından bir dizi paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan; Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarına deprem sonrası tsunaminin ne kadar sürede ulaşacağını da açıkladı.

"5 METREYE ULAŞABİLİR"

Prof. Dr Ahmet Ercan, büyük depremin beklendiği İstanbul'u da içine alan Marmara Bölgesi'nde 7,5 büyüklüğünde bir depremin 1 ila 2,5 metreye kadar dalga yaratabileceğini, dalganın tırmanma yüksekliğinin ise 5 metreye ulaşabileceğini ifade etti.

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"KARADA 300 METREYE KADAR İLELEYEBİLİR"

Ercan'a göre; tsunami dalgaları, 50 ila 300 metre karaya ilerleyebilir ve deprem sonrası 4 ila 20 dakika içinde kıyılara varabilir.

EGE VE AKDENİZ İÇİN DE UYARDI

Ercan'ın Ege ve Akdeniz bölgesi için öngörüleri ise şöyle: Deprem 1 ila 3,5 metreye kadar dalga üretebilir, dalgaların tırmanma yüksekliği ise 5,5 metreye çıkabilir. 100 ila 2500 metre karaya ilerleyebilme potansiyeli olan dalgaların kıyıya varma süresi ise 5 ila 30 dakika.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın paylaşımları şöyle:

  • Türkiye’de süpürtü (tsunami) göçüntülü kırıkların olduğu Ege ile Akdeniz’de, 1 ile 3,5 m dalga yüksekliğinde, 5,5 m tırmanma yüksekliğinde, 100 ile 2500 m karaya ilerleyebilir. Süpürtü, depremden 5 ile 30 dakika içinde kıyılara varır. Dar ağızlı koylar, girintiler sakıncalıdır.

  • Marmara’da kırıklar, 1-1,5 m düşey bileşenli yanal atımlıdır. M7,5’luk bir deprem 1 ile 2,5 m dalga ile 5 m tırmanma yüksekliğinde, 50 ile 300 m karaya ilerleyen süpürtü (tsunami) üretir. Depremden 4 ile 20 dakika içinde kıyılara varır. Dar ağızlı koylar, girintiler sakıncalıdır.

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deprem Marmara tsunami Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
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