HABER

Marmara ilçesinde ormanlık alanda yangın-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Mehmet BAKİ- Basri Tuncay ERTAN/MARMARA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Marmara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Marmara ilçesindeki Mestanağa bölgesinde, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi. Havadan müdahale için de bölgeye yangın söndürme helikopteri talep edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Bayramın ikinci günü İstanbullular sahilleri tercih etti Bayramın ikinci günü İstanbullular sahilleri tercih etti 
Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın ettiBayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da TIR'dan caddeye döküldü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada ve Balıkesir'de peş peşe yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.