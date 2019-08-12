Marmara ilçesinde ormanlık alanda yangın-2

Mehmet BAKİ- Basri Tuncay ERTAN/MARMARA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Marmara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Marmara ilçesindeki Mestanağa bölgesinde, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi. Havadan müdahale için de bölgeye yangın söndürme helikopteri talep edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

