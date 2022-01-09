ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, 'Marmara, Marmaraereğlisi ve Gölmarmara adlı üç ilçeden kaçı Marmara Bölgesi'ndedir?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilenler...
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