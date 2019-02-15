IHAAW205719-ASA/15-02-2019
- Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsü yakınındaki kafeteryada yangın çıktı. Olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
15.02.2019 20:57:19 TSI
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