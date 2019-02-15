MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE KAFE YANGINI (1)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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