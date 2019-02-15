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Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA-MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA-MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.

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Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)
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