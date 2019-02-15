MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE KAFE YANGINI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde bulunan kafenin mutfak bölümünde saat 20.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün kafeyi sardı. İhbar üzerine kampüse itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin de söndürme çalışmalarına katıldığı kafe yangını itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kafe kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Alev alev yana kafe

-İtfaiyenin müdahalesi

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Kampüsün kapısından görüntü

-Genel ve detaylar

