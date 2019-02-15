Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinde yangın

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesindeki bir kafeteryada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki yerleşkede bulunan bir kafeteryanın mutfak bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ve çevredekilerin dumanı fark etmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Kafeteryada bulunanlar kontrollü şekilde dışarı çıkarılırken, itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

