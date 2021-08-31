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Marmara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması

31.08.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Üniversitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla programlarındaki derslerin en fazla %40’ının uzaktan öğretim yoluyla yürütüleceğini, diğer derslerin yüz yüze yapılacağını duyurdu.

Marmara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Marmara Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime ilişkin bilgiler verdi.

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"EN FAZLA YÜZDE 40'I UZAKTAN ÖĞRETİM"

Marmara Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada "Sevgili Öğrencilerimiz,
Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla yüzde 40’ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan akademik takvim, eğitim-öğretim sürecinin işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgi ve kararların; fakülte-yüksekokul-enstitü internet sayfaları, web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

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Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim
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