Marmara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Marmara Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime ilişkin bilgiler verdi.
Marmara Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada "Sevgili Öğrencilerimiz,
Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla yüzde 40’ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan akademik takvim, eğitim-öğretim sürecinin işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgi ve kararların; fakülte-yüksekokul-enstitü internet sayfaları, web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.
Sevgili Öğrencilerimiz,— Marmara Üniversitesi (@marmara1883) August 31, 2021
Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla %40’ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır. pic.twitter.com/oWJluGwi7X
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