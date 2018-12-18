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Marmara Üniversitesinde "Dünya Arapça Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesinde "Dünya Arapça Günü" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesinde 18 Aralık Dünya Arapça Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen "Arapça Bizi Birleştirir" adlı programa çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

Arapça'nın önemini ve konumunu anlatmayı hedefleyen programa onlarca Türk hocanın yanı sıra 30'dan fazla Arap hoca da iştirak etti.

Etkinlik kapsamında Arapça yarışma, münazara ve şiir dinletisi gerçekleştirilirken "Orman kanunu" adlı skeç izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ayrıca etkinlik kapsamında Arapça kitapların bulunduğu stantlar yer aldı.

Etkinlik koordinatörü Vail Şevki, programda yaptığı konuşmada, Arapçanın Kuran-ı Kerim dili olmasının bu dilin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Şevki, Arapçanın geleceğinin daima parlak olduğunu, Türklerin Arapçayı çok sevdiğini ve Türk öğrenciler arasında bu dile ilginin giderek arttığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2012 yılında alınan kararla her yıl 18 Aralık Dünya Arapça Günü olarak kutlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Dili Dünya Arapça Günü Marmara Üniversitesi

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