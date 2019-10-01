Marmara Urban Forum, Türksat Tanıtım kanalında

Marmara Belediyeler Birliğinin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF), 1 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı.

Türksat’ın iletişim sponsorluğunda Türksat Tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacak etkinlikte üç gün boyunca 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla katılımcı ile bilgi ve deneyim paylaşımına zemin oluşturacak olan MARUF, teknik geziler, sergiler, canlı performans ve şehir oyunuyla katılımcılara zengin bir program sunacak.



PARTNER İşte güzel oyuncunun yeni mesleği