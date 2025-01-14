Marmara'ya Batı'dan giriş yapan kar etkisini arttırmaya devam ediyor... Kar kalınlığı bazı illerde 10 santimetreyi geçerken bazı illere sarı kodlu uyarı yapıldı

Marmara bölgesi batı tarafından kar yağışı almaya başladı, hava soğudukça soğudu.

Trakya'da dün başlayan ve gece boyunca süren kar yağışı, Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken, çocuklar ve gençler kartopu oynadı.

Belediye ekipleri, ana arterler ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları yaptı. İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri de belde ve köylerde yolların açık kalması için çalıştı. Edirne Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Uzunköprü ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 14 Ocak 2024 tarihinde ara verileceğini açıkladı.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaşması bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DA DA DURUM AYNI

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi. Öte yandan karın keyfini yine çocuklar doyasıya çıkardı.

SINIR KAPISI KAR ETKİSİYLE KİTLENDİ

Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırdı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardında Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Gümrük Kapısı yollu üzerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yollarda kaldı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RÜZGAR SERT ESECEK

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

(DHA)(İHA)