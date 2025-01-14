HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Marmara'ya Batı'dan giriş yapan kar etkisini arttırmaya devam ediyor... Kar kalınlığı bazı illerde 10 santimetreyi geçerken bazı illere sarı kodlu uyarı yapıldı

Marmara'ya Batı'dan giriş yapan kar etkisini arttırmaya devam ediyor... Kar kalınlığı bazı illerde 10 santimetreyi geçerken bazı illere sarı kodlu uyarı yapıldı

14.01.2025 09:51
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.01.2025 09:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi'nin tamamen karla kaplanması bekleniyor. Hafta sonunda başlayacak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul’un da bulunduğu 13 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu. Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Yalova’da ani sel, su baskını, yıldırım, yükseklerde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Marmara bölgesi batı tarafından kar yağışı almaya başladı, hava soğudukça soğudu.

TRAKYANIN-YUKSEK-KESIMLERINDE-KAR-YAGIS_514352_152262

Trakya'da dün başlayan ve gece boyunca süren kar yağışı, Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken, çocuklar ve gençler kartopu oynadı.

TRAKYANIN-YUKSEK-KESIMLERINDE-KAR-YAGIS_514353_152262

Belediye ekipleri, ana arterler ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları yaptı. İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri de belde ve köylerde yolların açık kalması için çalıştı. Edirne Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Uzunköprü ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 14 Ocak 2024 tarihinde ara verileceğini açıkladı.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaşması bekleniyor.

TRAKYANIN-YUKSEK-KESIMLERINDE-KAR-YAGIS_514354_152262

TEKİRDAĞ'DA DA DURUM AYNI

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olduğu belirtildi.

TRAKYANIN-YUKSEK-KESIMLERINDE-KAR-YAGIS_514356_152262

Vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi. Öte yandan karın keyfini yine çocuklar doyasıya çıkardı.

SINIR KAPISI KAR ETKİSİYLE KİTLENDİ

Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırdı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardında Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Gümrük Kapısı yollu üzerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yollarda kaldı.

AW369767_01

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AW369767_02

RÜZGAR SERT ESECEK

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

AW369767_03

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

TRAKYANIN-YUKSEK-KESIMLERINDE-KAR-YAGIS_514399_152268

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TRAKYANIN-YUKSEK-KESIMLERINDE-KAR-YAGIS_514358_152262

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TRAKYANIN-YUKSEK-KESIMLERINDE-KAR-YAGIS_514393_152268

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

(DHA)(İHA)

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Marmara Bölgesi kar
En Çok Okunan Haberler
Yaprak Dökümü'nün unutulmaz ismi hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündemde

Yaprak Dökümü'nün unutulmaz ismi hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündemde

MYNET ÖZEL| Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

MYNET ÖZEL| Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Bağcılar'da vahşet! Girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü! Kardeşini de yaraladı

Bağcılar'da vahşet! Girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü! Kardeşini de yaraladı

İğrenç olay! Taksi sürücüsü baygın yolcusunu taciz edip videoya çekti

İğrenç olay! Taksi sürücüsü baygın yolcusunu taciz edip videoya çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.