Marmara'yı lodos vurdu

Dalgaların 6 metre yükselmesiyle yer yer denizin kenar demirlikleri koparken, sahilin bazı kesimleri ise suyla doldu.

Dalgaların boyu 6 metreyi geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da gündüz saatlerine kadar hızı 50 ile 80 kilometre arasında seyreden lodos, akşam saatlerinde bir anda etkisini artırdı.

Marmara Denizi’nde gündüz saatlerinde oluşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Akşam saatlerinde hızı zaman zaman 100 kilometreye çıkan fırtınanın etkisini artırmasıyla bir anda çıldıran dalgalar yaklaşık 6 metreye kadar ulaştı.