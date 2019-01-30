Marmarabirlik’te ürün ödemesi

2018/2019 yılı ürün alım kampanyasında 51 bin ton ve 351 milyon TL bedelle alımlarını sonlandıran Marmarabirlik, alınan ürün bedellerinin 211,5 milyon TL’sini öderken, ortaklara kalan yüzde 40 borcun yarısının ilk dilimi 30 Ocak 2019 tarihinde ödenecek.

Yapılacak ödemelerle ilgili bilgi veren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “12 Ekim tarihinden bu yana alınan ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273.5 milyon TL ortaklarımıza ödenmiş olacaktır” dedi.

30 Ocak’ta yapılacak ödemelerle birlikte ortaklara kalan borcumuzun yüzde 20’lik dilim ve aynı zamanda rekolte beyan dışı alınan ürün bedelleri mayıs ayı sonunda ödeneceğini belirten Başkan Asa, Birliğin mali imkânları elvermesi durumunda son ödeme takviminin geri çekilebileceğini söyledi. Hidamet Asa, ”Çok zor bir kampanya dönemini geride bıraktık. Göreve geldiğimiz günden bugüne ortaklarımıza ürün bedellerinden doğan borcumuzu hiçbir zaman geciktirmedik. Hatta ürün alımları sona erdikten 4 gün sonra ödemeler yapılmıştı. İmkanlarımızın elvermesi durumunda ortaklarımızın birlikten alacakları bir gün dahi geciktirilmeyecektir” dedi.

Bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesinde hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkat çeken Asa, ”Yine bu kampanya dönemindeki ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon TL kredi kullanmadan ödenmiş olacaktır. Böylelikle geçtiğimiz yıl alınan kilo ve toplam tutar miktarını bu yılda aynı dönemde ödemiş olmaktayız. Geriye kalan yüzde 20 ödeme dilimi için kesinlikle kredi kullanılmayacaktır. Kredi erişim noktasında yaşanan sıkıntıları ve faiz oranlarını herkes çok iyi biliyor. Kredi kullanarak faiz ödeyeceğimize, kredi kullanmayıp kooperatiflerimize, ortaklarımızdan daha çok ürün alabilmek için depo yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortaklar 61.5 milyon TL fazla kazandılar

Geçtiğimiz yıl ve bu kampanya döneminde alınan ürün miktarlarını ve bedellerini de değerlendiren Hidamet Asa, ”2017/2018 ürün alım kampanyasında 51 bin ton ve 290 milyon TL’lik ürün alımı gerçekleşmişti. Bu kampanya döneminde ise yine 51 bin ton ve 351 milyon TL’lik ürün alımı yapıldı. Görülüyor ki alınan ürün miktarı aynı olmasına rağmen, geçtiğimiz yıla oranla ortaklarımız bir önceki yıla göre 61.5 milyon TL daha fazla kazanmış oldular” dedi.

Tek alıcı

Piyasa şartlarından daha yüksek fiyatla ürün alımlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Asa, ”Bugüne kadar ortaklarımızın ürününe değer katabilmek için büyük çaba harcadık. Birlik imkânları elverdiğinde hiçbir zaman ortaklarımızı mağdur etmedik. Bu kampanya döneminde tek alıcı olmamıza rağmen zorlu dönemin üstesinden geldiğimize inanıyorum. Ürün alım kampanyasında tutar olarak oluşan 351.5 milyon TL’nin hafife alınmaması ve ürün bedellerinin kredi çekilmeden nasıl ödeneceğini ortaklarımızın değerlendirmesi gerekir. Kredi kullanılması durumunda eski kötü günlere geri dönüşün başlayacağı unutulmamalıdır” diye konuştu.

