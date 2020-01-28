Marmarabirlik'ten deprem bölgesine 2 tır yardım

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bölgedeki depremzedeler için hazırladığı yardımlar yola çıktı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay koordinesinde toplanan, zeytin ve türevlerini içeren 2 yardım tırı bölgeye gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Türk insanının en büyük özelliği zor zamanlarda birbirine yardım elini uzatmasıdır. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında halkımız tam anlamıyla kenetlenmiştir. Depremin acısını azaltmak, afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Marmarabirlik de her zaman olduğu gibi üzerine ne görev düşüyorsa yapmaktadır. Kardeşlerimizin acıları bizim acımızdır. Bu zor günlerde bir olmalıyız, birlikte olmalıyız." ifadelerini kullandı.

