Marmarabirlik'ten üreticiye akıllı gübre ve ilaç desteği

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, döviz kurundaki dalgalanmadan kaynaklı fiyatlardaki değişkenlik nedeniyle üreticilerine bu yıl organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı yapacaklarını bildirdi.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, 2010 yılından bu yana üreticilere gübre ve ilaç desteğinde bulunduklarını belirtti.

Bir taraftan ürün alım bedelleri ödenirken diğer taraftan da ortaklarına gübre ve zirai ilaç desteği sağlayacaklarını aktaran Asa, şöyle devam etti:

"Döviz kurundaki dalgalanmadan kaynaklı fiyatlardaki değişkenlik nedeniyle üreticilerimizin zarar görmemesi için bu yıl klasik kompoze gübre yerine organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtılacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki hasat döneminde teslim edilecek ürün bedellerinden kesilmek üzere, Marmarabirlik ortaklarına 58 milyon lira kredi limiti tahsis etti. Belirlenen kredi limitlerinin ortaklarımızın kooperatiflerine 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 zeytin alım kampanyasında teslim ettikleri toplam zeytin miktarının üçte biri oranında ve kilogram başı 1 lira olarak hesaplanacaktır. Son üç yılın ürün alım döneminde rekolte beyanının yüzde 50'sini kooperatife teslim eden ortaklarımıza ek olarak kredi tahsis edilecektir."