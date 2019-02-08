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Marmarabirlik'ten üreticiye akıllı gübre ve ilaç desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:50 | Son Güncelleme

Marmarabirlik, üreticilerine bu yıl organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı yapacak - Birlik Başkanı Hidamet Asa: - "Döviz kurundaki dalgalanmadan kaynaklı fiyatlardaki değişkenlik nedeniyle üreticilerimizin zarar görmemesi için bu yıl klasik kompoze gübre yerine organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtılacaktır"

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, döviz kurundaki dalgalanmadan kaynaklı fiyatlardaki değişkenlik nedeniyle üreticilerine bu yıl organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı yapacaklarını bildirdi.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, 2010 yılından bu yana üreticilere gübre ve ilaç desteğinde bulunduklarını belirtti.

Bir taraftan ürün alım bedelleri ödenirken diğer taraftan da ortaklarına gübre ve zirai ilaç desteği sağlayacaklarını aktaran Asa, şöyle devam etti:

"Döviz kurundaki dalgalanmadan kaynaklı fiyatlardaki değişkenlik nedeniyle üreticilerimizin zarar görmemesi için bu yıl klasik kompoze gübre yerine organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtılacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki hasat döneminde teslim edilecek ürün bedellerinden kesilmek üzere, Marmarabirlik ortaklarına 58 milyon lira kredi limiti tahsis etti. Belirlenen kredi limitlerinin ortaklarımızın kooperatiflerine 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 zeytin alım kampanyasında teslim ettikleri toplam zeytin miktarının üçte biri oranında ve kilogram başı 1 lira olarak hesaplanacaktır. Son üç yılın ürün alım döneminde rekolte beyanının yüzde 50'sini kooperatife teslim eden ortaklarımıza ek olarak kredi tahsis edilecektir."

- "Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Asa, vadesi 31 Aralık 2019'da olmak üzere sabit fiyatla üreticilere verilecek gübre desteği için faiz işletilmeyeceğini vurguladı.

Bu kararı, faiz oranlarından üreticilerimizin olumsuz etkilenmemesi için aldıklarına değinen Asa, "Ayrıca ortaklarımızın en önemli girdilerinden, bordo bulamacı, bakır sülfat (göztaşı) ve insektisitler olmak üzere zirai ilaç dağıtımı da yapılacaktır. Ortaklarımız, son dilim ürün bedeli alacaklarına mahsuben gübre ve zirai ilaç alabileceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Birliğe bağlı 8 kooperatif ve binlerce ortakları ile zor bir ürün alım dönemini geride bıraktıklarını belirten Asa, "2010 yılından bugüne ürün bedellerinin ödenmesinde, gübre ve zirai ilaç dağıtımında 1 lira kredi kullanmadan faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bugüne kadar üreticimizin ürününe değer katmaya çalıştık, her zaman yanında olduk. Bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bursa marmarabirlik

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