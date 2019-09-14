Marmara'da az bulutlu hava

İSTANBUL (AA) - Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Parçalı ve az bulutlu hava öngörülen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksama ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

