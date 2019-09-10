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Marmara'da çok bulutlu hava etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 09:14 | Son Güncelleme

Marmara'da çok bulutlu hava etkili olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul'un kuzeydoğu kesimlerinde (Çatalca ve Arnavutköy) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Marmara sağanak

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