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Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:59 | Son Güncelleme

Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülen bölgede, parçalı hava hakim olacak.

Bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde sağanak görüleceği tahmin edilen bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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