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Marmara’da deniz ulaşımına lodos engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

Marmara Denizi’nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.Marmara Denizi’nde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi’nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Marmara Denizi’nde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi’nde, hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

“Sert bir lodos etkili olacak”
Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığınca balıkçıların denize açılmaması konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade ederek, "Bugünden başlayarak Pazartesi gününe kadar sert bir lodos etkili olacak. Bizde bütün balıkçı arkadaşlarımıza uyarılarda bulunduk. Hava normale dönene kadar arkadaşlarımız denize çıkmayacak" dedi.

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