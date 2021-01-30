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Marmara’da deniz ulaşımına lodos engeli

30.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Meteorloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde etkili olan lodos sebebiyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi’nde lodos etkili oluyor.

Meteorloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde etkili olan lodos sebebiyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi’nde lodos etkili oluyor. Lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevirerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de lodos sebebiyle denize açılamadı.

Meteoroloji uyarmıştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında, “Yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege geneli ile Marmara’nın güney ve doğusunda fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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