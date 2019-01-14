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Marmara'da fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden fırtına, İstanbul'un kuzey kesimlerinde ise zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da kuzey yönlerden fırtına (60-80 kilometre/saat), İstanbul'un kuzey kesimlerinden ise zaman zaman kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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