Marmara’da fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada Marmara’da fırtına olacağı tahminleri üzerine vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Marmara’da rüzgarın yarın (18.11.2020 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma (20.11.2020) günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denildi.

Uyarılarının ardından Tekirdağ’da sabah saatlerinde fırtına etkisini gösterdi. Meydana gelen fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi Marmara Denizine açılamadı.

