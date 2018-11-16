Marmara'da hafta sonu yağış etkili olacak

İSTANBUL (AA) - Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek olan Marmara'nın batısı ile İstanbul'un bazı ilçelerinde, yarın ve pazar günü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Batı kesimlerinin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların pazar günü ise Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'un batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy) kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, bu nedenle ani sel ve su baskınları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

