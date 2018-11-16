HABER

Marmara'da hafta sonu yağış etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek olan Marmara'nın batısı ile İstanbul'un bazı ilçelerinde hafta sonu yağış beklendiğini bildirdi

İSTANBUL (AA) - Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek olan Marmara'nın batısı ile İstanbul'un bazı ilçelerinde, yarın ve pazar günü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Batı kesimlerinin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların pazar günü ise Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'un batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy) kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, bu nedenle ani sel ve su baskınları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Jason Statham’ın sevgilisinden olay pozlarJason Statham’ın sevgilisinden olay pozlar
THY uçağına yıldırım isabet ettiTHY uçağına yıldırım isabet etti
Kurtulmuş: Üst düzey yetkililerden talimat alınmadan cinayetin işlenmesi mümkün değilKurtulmuş: Üst düzey yetkililerden talimat alınmadan cinayetin işlenmesi mümkün değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yağış

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Bedelli askerlerin yemin töreni

Bedelli askerlerin yemin töreni

THY uçağına yıldırım isabet etti

THY uçağına yıldırım isabet etti

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Beklenen cuma için geri sayım başladı

Beklenen cuma için geri sayım başladı

Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Bu illerde yaşayanlar dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.