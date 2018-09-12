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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Marmara Bölgesi sağanak yağışlı

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