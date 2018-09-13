Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ile Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah Tekirdağ çevreleri ile zamanla bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Kocaeli ile Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenen bölgede İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerindeki yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

