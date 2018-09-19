Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!
Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti
ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı
ABD'den Rusya'ya önce suçlama sonra tehdit: Hesap sormamak sorumsuzluk olur
Restorasyon sırasında bulundu: Bu 23. oldu
Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
İşte en tehlikeli seks pozisyonu!
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
iOS yayınlandı! Bakın neler değişiyor neler?
Okuyucu Yorumları 0 yorum