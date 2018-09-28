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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 08:32 | Son Güncelleme

Bölgenin batısı ile İstanbul çevreleri, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah Kocaeli, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul sağanak

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