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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi sağanak

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