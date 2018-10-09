Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı havanın hakim olacağı bölgenin yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

