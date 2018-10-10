Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, İstanbul çevrelerinde ve Kırklareli kıyılarında hafif sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, öğleden sonra İstanbul çevreleri ve Kırklareli kıyılarında hafif sağanak öngörülüyor.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak esecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti
'Akit yazımı sansürledi' diyen Nurettin Veren'den şok çıkış: Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil
Kraliyet ailesinde büyük şok! Bilgisayarından çocuk istismarı ve hayvanlara tecavüz görüntüleri çıktı
Trump, BM temsilciliği görevine adayını açıkladı
5 katlı apartmanda yangın paniği: 18 kişi dumandan etkilendi
Sigara vermedi diye defalarca bıçaklandı
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
En uygun ve en iyi akıllı telefonlar hangileri?
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum