Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, İstanbul çevrelerinde ve Kırklareli kıyılarında hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, öğleden sonra İstanbul çevreleri ve Kırklareli kıyılarında hafif sağanak öngörülüyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak esecek.

