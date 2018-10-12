HABER

Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

Sağanağın öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sağanağın öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölge genelinde aralıklarla sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışın öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Goji berry yetiştiren çift, siparişlere yetişemiyorGoji berry yetiştiren çift, siparişlere yetişemiyor
Tuğçe, 'Umut'un umudu olduTuğçe, 'Umut'un umudu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Marmara Bölgesi sağanak

En Çok Okunan Haberler

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan Valilere taksiciler için flaş talimat!

İçişleri Bakanlığı'ndan Valilere taksiciler için flaş talimat!

Uluslararası düzeyde aranan militan, 2 karısıyla tutuklandı

Uluslararası düzeyde aranan militan, 2 karısıyla tutuklandı

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

ABD'li rahip Brunson mahkemeye böyle götürüldü

ABD'li rahip Brunson mahkemeye böyle götürüldü

Kaşıkçı olayını çözecek iki detay! Pendik'te ıssız alanda sır dolu 4 saat

Kaşıkçı olayını çözecek iki detay! Pendik'te ıssız alanda sır dolu 4 saat

Adana'da terör operasyonu! Bombalarla yakalandılar

Adana'da terör operasyonu! Bombalarla yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.