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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında hafif sağanak öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklığın mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında hafif sağanak öngörülüyor.

Yer yer pus ve sis beklenen bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.

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Anahtar Kelimeler:
hafif sağanak istanbul Marmara Bölgesi

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