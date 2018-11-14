HABER

Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif sağanak öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile gece saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere hafif sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

PARTNERKaplanın karnından çıkan şaşkına çevirdiKaplanın karnından çıkan şaşkına çevirdi
'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira
Mektebim Okulları'nda yönetim değişikliğiMektebim Okulları'nda yönetim değişikliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hafif sağanak istanbul Kocaeli Marmara Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.