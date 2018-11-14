Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile gece saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere hafif sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

