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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 09:22 | Son Güncelleme

Bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ( 30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi sağanak yağmur

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