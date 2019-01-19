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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

Bölgenin batı kesimleri ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde hafif yağmur bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde hafif yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batı kesimleri ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer sis ve pus beklenirken, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hafif yağmur istanbul Marmara Bölgesi

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