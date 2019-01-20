HABER

Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 09:26 | Son Güncelleme

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batı kesimleri ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin yağışlı geçmesi öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Yalova çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle hafif sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenen bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?
Fatih'teki yangında 1 kiş hayatını kaybettiFatih'teki yangında 1 kiş hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Marmara Bölgesi yağış

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Bombalı araç infilak etti!

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Bombalı araç infilak etti!

Maç sonrası olay sözler: Allah belasını versin

Maç sonrası olay sözler: Allah belasını versin

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 20 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle girildiği ortaya çıktı

2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle girildiği ortaya çıktı

Amerikan Donald Cook destroyeri gece yarısı İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Ankara'da feci kaza! Önce ağaca sonra polis arabasına çarptı: Yaralılar var

Önce ağaca sonra polis arabasına çarptı

İstanbul Fatih'de yangın! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da 96 yıl sonra bir ilk...

Bursa'da 96 yıl sonra bir ilk...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.