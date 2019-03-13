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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksama, çatı uçması ile ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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istanbul Marmara Bölgesi sağanak

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