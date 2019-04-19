Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmazken sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

