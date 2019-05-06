HABER

Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:10 | Son Güncelleme

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının da görüleceği bölgede, rüzgarın batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

Bölgede yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Peygamberler şehrinde ilk teravih namazı kılındıPeygamberler şehrinde ilk teravih namazı kılındı
Hıdırellez dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktılar (2)Hıdırellez dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktılar (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi sağanak

En Çok Okunan Haberler

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Eski fotoğraflarla İstanbul

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açmıştı! Çamlıca Camii'nde teravih yoğunluğu

Çamlıca Camii'nde büyük yoğunluk

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

Davullu zurnalı Ramazan karşılaması! İlk sahur bakın nasıl geçti

Davullu zurnalı Ramazan karşılaması! İlk sahur bakın nasıl geçti

İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili kritik gün! YSK'nın kararını açıklaması bekleniyor

İstanbul için kritik gün! Tüm gözler YSK'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.