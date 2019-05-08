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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda aralıklı sağanak öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde olmak üzere, aralıklı sağanak öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Anadolu yakası aralıklı sağanak Marmara Bölgesi

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